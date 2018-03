Taekwondo, Belgian Open 2018: Daniela Rotolo e Cristiana Rizzelli entrambe sul podio nei -67 kg! Terzo posto anche per Roberto Botta e Luigi Traversa

Quattro podi per l’Italia in occasione del Belgian Open 2018, torneo di categoria G1 andato in scena a Lommel. Gli azzurri hanno messo in mostra un ottimo stato di forma in questa fase della stagione, anche se stavolta è mancato l’acuto che ha consentito a Vito Dell’Aquila e a Maristella Smiraglia di far suonare l’inno di Mameli in Egitto.

L’Italia si è distinta soprattutto nella categoria -67 kg, dove due donne sono riuscite a conquistare il podio, pur cedendo entrambe in semifinale. Daniela Rotolo e Cristiana Rizzelli sono salite sul terzo gradino del podio, lasciando intravedere gli sprazzi di classe che da anni contraddistinguono il loro percorso di crescita, che presto potrebbe condurle alla definitiva consacrazione.

Ottima anche la prestazione di Roberto Botta, che ha conquistato il terzo posto nella categoria -80 kg bissando il risultato dell’Egypt Open 2018 e rivelandosi uno degli uomini più in forma dell’intera compagine azzurra. La sorpresa più grande riguarda Luigi Traversa, terzo nella categoria -87 kg, segnale evidente di una crescita che già due mesi fa lo aveva proiettato ai vertici nazionali con la conquista del titolo italiano per le categorie olimpiche.

L’Italia, dunque, torna a casa con quattro risultati di prestigio che consentono agli atleti da podio di incrementare il proprio bottino di punti nel ranking mondiale. La profondità del gruppo rappresenta l’elemento più positivo di una spedizione che conferma il buono stato di salute del movimento italiano.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Archivio Privato Daniela Rotolo