Taekwondo, Egypt Open 2018: Italia da sballo! Maristella Smiraglia e Vito Dell’Aquila in trionfo! Dalila D’Ambra perde la finale tutta italiana, terzi Natalia D’Angelo e Roberto Botta

Italia da sballo in Egitto! Gli azzurri fanno incetta di medaglie nella prima giornata dell’Egypt Open 2018, portando ben due atleti sul gradino più alto del podio in un torneo di categoria G2, che assegna ben 20 punti nel ranking ai vincitori nelle rispettive categorie. La vittoria più bella reca il marchio di Maristella Smiraglia, che ha trionfato in una finale tutta italiana nella categoria -67 kg contro Dalila D’Ambra, prevalendo 13-5 contro la connazionale che l’ha poi affiancata su un podio contrassegnato per due terzi dalla bandiera tricolore. La Smiraglia ha vinto 7-6 il primo incontro con la giordana Al-Sadek, guadagnandosi poi a tavolino il pass per la finale, dove ad attenderla ha trovato la D’Ambra, che sempre a tavolino ha superato il primo turno, vincendo poi 24-9 la semifinale contro l’egiziana Gomaa.

L’altro squillo azzurro reca il marchio di Vito Dell’Aquila, che ha inaugurato al meglio la stagione agonistica dominando nella categoria -54 kg, nella quale è bronzo iridato in carica. Dell’Aquila, ha superato nettamente l’egiziano Zaki (21-0), il saudita Alsamih (27-11) e il francese Audibert (20-3), accedendo così alla finale contro il belga Willemsen, che tuttavia non si è presentato alla sfida, consegnando di fatto il gradino più alto del podio all’azzurro, che si gode la vittoria e 20 preziosi punti nel ranking.

Il bottino dell’Italia è stato arricchiato da altri due podi grazie al terzo posto conseguito da Natalia D’Angelo nella categoria -62 kg e da Roberto Botta nei -80 kg. La D’Angelo ha vinto 14-10 il primo incontro con la Bibalayeva, perdendo poi 0-8 la semifinale contro la turca Yaman, mentre Botta ha sconfitto 12-3 il belga Corten, cedendo per 4-8 ad un passo dalla finale al cospetto del giordano Elsharabaty. Nulla da fare, invece, per Ivan Scala e Cristian Clementi, eliminati al primo turno della categoria -80 kg, mentre Matteo Milani è uscito al secondo turno dei -87 kg, ad un passo dal podio. Si è arresa al secondo turno anche Daniela Rotolo, sconfitta dalla serba Milica Mandic, numero 1 al mondo nella categoria -73 kg.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Vito Dell’Aquila