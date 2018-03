Superbike, Round Thailandia 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana a Buriram

Secondo appuntamento con il Mondiale Superbike 2018. In Thailandia, a Buriram, si torna in scena dopo il debutto in Australia. È caccia alla Ducati e a Marco Melandri, mattatori nel primo round. Prevedibile la reazione della Kawasaki, con Jonathan Rea e Tom Sykes che hanno dovuto arrendersi entrambi al pilota italiano della casa di Borgo Panigale. Atteso spettacolo.

Il weekend di Buriram inizierà venerdì 23 marzo con le prime prove libere: la prima sessione scatterà nella notte italiana, la seconda e la terza saranno al mattino. Sabato ci saranno la superpole a partire dalle 7.30, mentre gara-1 sarà alle 10.00. Domenica gara-2 alle 11. Il weekend sarà visibile integralmente su Italia 2 mentre le gare saranno trasmesse anche su Eurosport HD. In streaming, invece, GP di Thailandia visibile su Eurosport Player.

Il programma

Venerdì 23 marzo

03:45 – 04:25 FP1

06:30 – 07:10 FP2

10:05 – 10:45 FP3

Sabato 24 marzo

04:45 – 05:05 FP4

07:30 – 07:45 Superpole 1

07:55 – 08:10 Superpole 2

10:00 Gara-1

Domenica 25 marzo

06:30 – 06:45 Warmup

11:00 Gara-2













Foto: Pier Colombo