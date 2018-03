Sport in tv, pace tra Sky e Mediaset: si va verso un’unica pay tv?

Firmato, secondo quanto riportato da “Repubblica“, un importante accordo tra Sky e Mediaset, che potrebbe segnare una piccola rivoluzione nel mondo della tv, portando, a tempo debito, alla formazione di un’unica pay tv che gestisca, tra l’altro, i diritti delle principali manifestazioni sportive.

Nell’intesa raggiunta tra le parti, per quanto concerne lo sport, una parte dell’offerta detenuta da Sky sarà ora visibile sulle frequenze di Premium, mentre, per quanto riguarda Mediaset, una parte dei canali dedicati a serie tv e cinema in generale, finirà sulle frequenze di Sky.

Si va verso un’unica pay tv nel Bel Paese: a fine anno solare Mediaset cederà a Sky, facendola acquisire ad una nuova società, la piattaforma tecnologica dell’azienda. L’intesa è stata firmata dagli amministratori delegati di Mediaset e Sky, rispettivamente Pier Silvio Berlusconi ed Andrea Zappia.













