Speed Skating, Mondiali junior 2018: Francesco Betti terzo nell’all-around a Salt Lake City

Si stanno svolgendo nel weekend (9-11 marzo) di Salt Lake City (Stati Uniti) i Mondiali junior di speed skating. C’erano aspettative per gli azzurrini ed i risultati dei nostri ragazzi sono stati più che incoraggianti.

Partiamo dal risultato più importante, vale a dire il terzo posto di Francesco Betti nella classifica all-around che tiene conto della combinazione di quattro specialità (500, 1000, 1500 e 5000 tra i ragazzi / 500, 1000, 1500 e 3000 tra le ragazze) premiando la continuità di rendimento nelle diverse distanze. Ebbene, il classe 2000 di Pergine Valsugana, dopo aver ottenuto ottimi risultati in Coppa del Mondo, si è confermato in questa manifestazione, caratterizzata da un livello straordinariamente alto in cui i record non sono mancati (favoriti anche da un ghiaccio particolarmente veloce), giungendo sul gradino più basso del podio nella classifica generale capeggiata dal norvegese Allan Dahl Johansson (143,060). 145,577 per Betti, frutto di un’ottima prestazione nei 5000 metri (quarto con il nuovo primato nazionale della distanza in questa categoria). Record nazionale giovanile ottenuto dall’azzurro anche nei 1500 metri ieri (1’47″27), giungendo undicesimo nella gara assoluta che ha premiato proprio lo scandinavo Johansson (1’43″62). In seconda posizione, per la cronaca, il canadese Tyson Langelaar (145.061).

Per quanto concerne gli altri rappresentanti del Bel Paese più che buone le prove di Jeffrey Rosanelli che nei 500 metri è giunto settimo (35″29) nella specialità vinta dal coreano Jae-Woong Chung con il nuovo WJ di 34″66. 10° poi il classe ’98, nativo di Trento, nei 1000 metri, siglando il nuovo limite nazionale di categoria di 1’09″70. Sul chilometro la vittoria è andata al giapponese Koki Kubo in 1’07″76 (altro WJ). Enrico Salino ha ottenuto un buon 15° crono nei 500 metri (personal best di 35″90) e si è classificato 31° nei 1000 metri (1’12″19 sempre con il personal best) mentre Nicola Nadalini ha completato la prova dei 1500 metri in 47esima posizione con il crono di 1’55″47.

Sul versante femminile le nostre Federica Maffei e Laura Peveri hanno concluso nella classifica all-around in 17esima e 16esima piazza ma le loro aspettative sono sulla mass start che si terra nell’ultima giornata odierna.













