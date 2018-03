Speed skating, Francesca Lollobrigida da OSCAR! La romana vince la Coppa del Mondo della Mass Start!

Francesca Lollobrigida scrive una nuova, folgorante pagina di storia per lo speed skating italiano. La romana ha chiuso al terzo posto la mass start nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Minsk, in Bielorussia, aggiudicandosi il trofeo di specialità per la seconda volta in carriera dopo quello del 2014.

Il successo parziale è andato allo sprint alla giapponese Ayano Sato, che ha preceduto di appena 5 centesimi la canadese Ivanie Blondin. Lollobrigida ha concluso a 0.65 dalla vetta, appena davanti all’olandese Irene Shouten. Ottima quarta piazza per l’azzurra Francesca Bettrone, maturata grazie ai 5 punti conquistati agli sprint intermedi.

Con 324 punti, Lollobrigida si è aggiudicata la Coppa del Mondo con 34 lunghezze sulla Sato. Un trionfo meritato, considerando che la portacolori del Bel Paese è salita per tre volte sul podio nelle quattro gare disputate, conquistando la vittoria a Salt Lake City. La sfera di cristallo ripaga la pronipote della celebre attrice Gina Lollobrigida della delusione per il podio mancato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Francesca Lollobrigida resta una stella indiscussa dello sport italiano, peraltro di appena 27 anni. La sensazione è che la sua carriera sia ancora tutta da scrivere, con miglioramenti nelle distanze tradizionali che lasciano ben sperare in vista di Pechino 2022. Eloquente, in questo senso, il quinto posto ai recenti Mondiali allround di Amsterdam. L’azzurra ha dunque agguantato un oscar di prestigio al termine di una stagione da protagonista.