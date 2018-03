Sorteggio Champions League, le possibili avversarie della Roma ai quarti di finale. Pericoli Real Madrid e Juventus!

La Roma si è qualificata per i quarti di finale della Champions League 2018: dopo 10 anni, i giallorossi sono tornati tra le magnifiche otto squadre migliori d’Europa! Venerdì 16 marzo, alle ore 12.00, si svolgerà a Nyon il sorteggio per determinare gli accoppiamenti.

Quasi certamente l’urna riserverà un’avversaria di alto rango per i capitolini. Dai quarti di finale in poi il sorteggio diventa ‘libero’, dunque potranno affrontarsi anche squadre dello stesso Paese. Per questo potrebbe profilarsi un suggestivo derby italiano contro la Juventus! Si tratterebbe di una sfida accesissima, con la certezza che almeno un club di Serie A approderebbe in semifinale.

La rivale più di ogni altra da evitare è il Real Madrid. I bi-campioni d’Europa in carica, pur lontanissimi dal Barcellona nella Liga, hanno ritrovato brio e punteranno tutto sulla “coppa dalle grandi orecchie” per un tris dal sapore di leggenda.

I pericoli arriveranno anche dall’Inghilterra: il Manchester City di Guardiola fa paura, mentre più alla portata appare il Liverpool, anche se i Reds hanno spazzato via il Porto agli ottavi.

Un avversario alla portata della Roma potrebbe essere il Siviglia di Vincenzo Montella, capace di eliminare il Manchester United di Mourinho, mentre durissimo si rivelerebbe l’incrocio con i tedeschi del Bayern Monaco (una formalità il ritorno con il Besiktas dopo il 5-0 dell’andata). Domani, infine, il quadro delle qualificate si completerà con una tra Barcellona e Chelsea.

LA DATA DEL SORTEGGIO DEI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE

Venerdì 16 marzo, ore 12.00

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA

Juventus

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Bayern Monaco/Besiktas

Siviglia

Barcellona/Chelsea