Basket, 22a giornata Serie A 2018: Milano anticipa il sabato, Venezia attende Cantù. Tanti scontri playoff

Sarà una delle due capoliste, l’EA7 Emporio Armani Milano, ad aprire la ventiduesima giornata della SerieA. L’Olimpia attende al Forum la Dolomiti Energia Trento. Se da una parte la squadra di Pianigiani vuole mantenere la vetta della classifica, mettendo pressione poi a Venezia, dall’altra parte la formazione di Buscaglia cerca il grande colpo in trasferta per continuare a mantenersi attaccata alla zona playoff.

Sono due gli anticipi del sabato, perchè alla sera si sfidano Pistoia e Reggio Emilia. La The Flexx è in crisi e deve vincere per evitare di essere ulteriormente risucchiata nella zona retrocessione, mentre stato d’animo completamente diverso per la Grissin Bon che ha appena festeggiato la qualificazione alla semifinale di EuroCup, anche se potrebbe pagare un po’ di stanchezza.

La domenica viene aperta dalla sfida tra Varese ed Avellino. La Openjobmetis in casa ha già ottenuto vittorie molto importanti contro le big del campionato, ma la Sidigas non può sbagliare per non perdere contatto con la vetta della classifica

Match intrigante quello che mette di frone Brescia e Bologna. La Germani vuole continuare il suo campionato di vertice, mentre la Virtus dopo due sconfitte consecutive contro Venezia e Milano non può perdere ancora, perchè ora si trova in piena lotta per i playoff.

Scontro fondamentale per la salvezza tra la Happy Casa Brindisi e la VL Pesaro, con i pugliesi che tentano l’allungo ed invece i marchigiani sognano l’aggancio. Restando sempre nella zona bassa della classifica la Betaland Capo d’Orlando vuole tornare alla vittoria contro una Dinamo Sassari, obbligata a riscattare l’incredibile eliminazione in Fiba EuropeCup arrivata in settimana.

Una delle partite più attese della giornata è quella tra Venezia e Cantù. La Reyer capolista ospita una Red October che sta disputando un ottimo campionato. Un match in cui i due punti possono valere doppio per entrambe le formazioni, perchè i Campioni d’Italia in carica resterebbero in vetta, mentre i lombardi cercano un successo per continuare a restare tra le migliori otto.

Molto interessante anche il posticipo tra Vanoli Cremona e Fiat Torino. Uno scontro che può valere tanto nella lotta alla post season. Cremona vincendo agguanterebbe probabilmente l’ottava posizione e anche Torino verrebbe risucchiata nella bagarre per i playoff.

Questo il riepilogo delle partite

SABATO 17 MARZO

ore 18.00 EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trento (Eurosport 2)

ore 20.45 The Flexx Pistoia – Grissin Bon Reggio Emilia

DOMENICA 18 MARZO

ore 17.00 Openjobmetis Varese – Sidigas Avellino

ore 17.30 Germani Basket Brescia – Segafredo Virtus Bologna (Eurosport 2)

ore 18.00 Happy Casa Brindisi – VL Pesaro

ore 18.15 Betaland Capo d’Orlando – Dolomiti Energia Sassari

ore 19.00 Umana Reyer Venezia – Red October Cantù

ore 20.45 Vanoli Cremona – Fiat Torino (Rai Sport HD)

CLASSIFICA: Venezia, Milano 32, Avellino 30, Brescia* 28, Torino 24, Sassari, Cantù, Bologna, Trento 22, Cremona 20, Reggio Emilia* 18, Varese 16, Pistoia 14, Brindisi 12, Capo d’Orlando, Pesaro 10.

*una partita in più













Credit: Ciamillo