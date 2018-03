Sorteggio Champions League 2018, quarti di finale: quando si svolge? Data, programma, orario e come vederlo in tv

Cresce l’attesa per il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: venerdì 16 marzo (ore 12.00) l’attenzione sarà tutta sull’urna di Nyon che deciderà quali saranno gli abbinamenti per il secondo turno a eliminazione diretta. Otto squadre sono rimaste in corsa, tutte attendono di scoprire quali saranno i prossimi avversari nelle sfide in programma il 3-4 e il 10-11 aprile: la corsa verso la Coppa dalle grandi orecchie entra nel vivo, tutte le formazioni hanno la Finale di Kiev nel mirino e non vogliono fermarsi proprio sul più bello.

Si preannunciano delle sfide emozionanti e davvero imperdibili visti i grandi nomi che saranno presenti nel sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018. La Juventus è certa di rappresentare l’Italia ma ci sono anche altre corazzate come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool: il divertimento è assicurato. Ricordiamo che il sorteggio sarà totalmente libero: non ci sono teste di serie, squadre provenienti dallo stesso Paese possono affrontarsi tra loro, possono ripetersi match già visti nella fase a gironi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Eurosport, Mediaset Premium; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Sky Go e su Premium Play; in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 16 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League