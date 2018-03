Sollevamento pesi, Europei 2018: Mirko Zanni, uno strappo da protagonista per continuare a crescere

Sesto nella scorsa edizione, Mirko Zanni si presenterà ai Campionati Europei 2018 di sollevamento pesi, che si svolgeranno settimana prossima a Bucarest in Romania, come uno dei potenziali outsider nella categoria fino a 69 chilogrammi. Non sarà facile puntare alle medaglie dato l’alto livello degli avversari, ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per provare quantomeno ad inserirsi nella lotta per il podio nel totale, mentre nello strappo sembra avere le misure per ambire ad un piazzamento di altissimo livello, se non addirittura all’oro.

Nell’esercizio di snatch già lo scorso anno aveva ottenuto un ottimo argento alle spalle del russo Oleg Chen e a fine stagione si era confermato anche ai Mondiali di Anaheim, chiudendo terzo sempre a livello Senior. Oltre a dare la dimensione dell’attitudine di questo ragazzo ancora giovane, questi risultati sono anche una prova tangibile della sua predisposizione ai grandi appuntamenti, dove per ora non ha fallito. In fase di entry list, Zanni ha dichiarato 310 chili, misura in linea con quanto raggiunto lo scorso anno. Data la giovane età, però, la sua parabola di crescita lo può portare ancora più in alto, sia nel breve che nel lungo periodo. Già alle Finali del Campionato Italiano aveva raggiunto buone misure: 140 nello strappo e 166 nello slancio, che lo hanno portato a chiudere a 306 chili. Nello strappo ha già dimostrato di poter ambire ai 144 chili, e se solo confermasse quei 166 nello strappo arriverebbe alla misura prefissata. In linea teorica, però, nell’ultimo mese potrebbe aver trovato sensazioni migliori e una condizione fisica più solida, proprio per provare a migliorarsi ulteriormente.

Come già accennato, sono tanti gli atleti in lotta nella categoria fino a 69 kg. Attualmente il francese Kingue e l’albanese Calja, oltre al tedesco Joachim, sembrano avere qualcosa in più. Già mettersi alle loro spalle, con una misura in crescita rispetto a quelle dello scorso anno, potrebbe rappresentare un buon obiettivo per Zanni, in un percorso di crescita che lo potrebbe portare lontano nei prossimi anni. Senza dimenticare il jolly di uno strappo che lo potrebbe portare sul gradino più alto del podio nel singolo esercizio.













Foto: Federpesistica