Snowboardcross, Michela Moioli SEI GRANDE! L’azzurra chiude in bellezza e domina anche a Veysonnaz!

Quinta vittoria in stagione, il trionfo in Coppa del Mondo, la medaglia d’oro olimpica. Una delle atlete dell’anno è sicuramente Michela Moioli: l’azzurra di Alzano Lombardo mette la ciliegina sulla torta su un 2018 clamoroso andando a trionfare nell’ultima tappa del massimo circuito internazionale, in Svizzera, in quel di Veysonnaz. Una vittoria meravigliosa, a conferma di un dominio assoluto nella specialità dello snowboardcross. Ventiduesimo podio in carriera in Coppa, undicesima vittoria assoluta.

Moioli non ha rivali: dopo aver dominato le qualifiche, si impone in tutti i turni e ancora una volta in Big Final riesce a battere l’intera pattuglia transalpina. Le francesi fanno seconda, terza e quarta: Chloe Trespeuch (seconda anche in classifica di Coppa), Manon Petit Lenoire e Nelly Moenne Loccoz. Quinta piazza per la sorpresa teutonica Hanna Ihedioha. Positiva anche la prova delle altre italiane: ottava Sofia Belinghieri, decima Raffaella Brutto, ventitreesima Francesca Gallina.

Non benissimo invece gli azzurri nella gara al maschile. Ad imporsi è lo statunitense Nate Holland, che, come Michela Moioli, aveva destato un’ottima impressione nelle qualifiche di ieri. Gli USA si esaltano e trovano la seconda piazza con Mick Diedorff. A completare il podio c’è l’iberico Lucas Eguibar che supera il trio teutonico formato da Schad, Berg e Noerl. Male la pattuglia italiana, che puntava a centrare il podio: il migliore è Emanuel Perathoner, tredicesimo, poi 18mo Lorenzo Sommariva, 19mo Omar Visintin, 39mo Michele Godino, 48mo Matteo Menconi.













Foto: Gianluca Santo