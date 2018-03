Snowboardcross, Michela Moioli: “Chiuso un cerchio irripetibile, volevo questa vittoria. Manterrò umiltà per restare al vertice”

Michela Moioli ha vinto la gara di Veysonnaz, ultima prova della Coppa del Mondo 2018 di snowboardcross. La Campionessa Olimpica, dopo aver alzato al cielo la Sfera di Cristallo, ha chiuso al meglio una stagione da incorniciare. L’azzurra ha rilasciato le sue dichiarazioni di gioia alla Fis: “Ci tenevo a finire con una vittoria per chiudere un cerchio difficilmente ripetibile. Ci sono riuscita nel migliore dei modi, restando sempre in controllo della situazione. Adesso è giusto festeggiare, consapevole che il prossimo anno tutte le avversarie si alleneranno ancor più duramente per battermi, per cui dovrò mantenere la stessa umiltà per rimanere al vertice“.













(foto pagina Facebook FIS)