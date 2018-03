Snowboardcross, Coppa del Mondo Veysonnaz 2018: avanti tutti gli azzurri nelle qualifiche, Moioli in testa

Ultima prova per la Coppa del Mondo di snowboardcross, con le sfere di cristallo già assegnate a Pierre Vaultier e Michela Moioli. In quel di Veysonnaz (Svizzera), sono andate in scena oggi le qualifiche: domani sarà la volta della gara che chiuderà la stagione. Molto bene i componenti della squadra azzurra.

Al maschile gli statunitensi Nate Holland e Mick Dierdorff stampano i migliori crono. Terza piazza però per Emanuel Perathoner. Avanti anche Lorenzo Sommariva 17o, Omar Visintin 20om Michele Godino 40o e Matteo Menconi 48o.

Ordine d’arrivo qualificazioni SBX maschile Veysonnaz (SUI):

1 HOLLAND Nate 1978 USA 53.81

2 DIERDORFF Mick 1991 USA 53.87

3 PERATHONER Emanuel 1986 ITA 54.39

4 BAUMGARTNER Nick 1981 USA 54.89

5 HILL Kevin 1986 CAN 54.97

6 NOERL Martin 1993 GER 54.99

7 VAULTIER Pierre 1987 FRA 55.07

8 EGUIBAR Lucas 1994 ESP 55.08

9 BERG Paul 1991 GER 55.09

10 SCHAD Konstantin 1987 GER 55.33

11 LAMBERT Adam 1997 AUS 55.51

12 HAEMMERLE Alessandro 1993 AUT 55.55

13 KOBLET Kalle 1997 SUI 55.58

14 DEIBOLD Alex 1986 USA 55.62

15 PULLIN Alex 1987 AUS 55.71

16 PACHNER Lukas 1991 AUT 55.75

17 SOMMARIVA Lorenzo 1993 ITA 55.78

18 KEARNEY Hagen 1991 USA 55.79

19 CHEEVER Jonathan 1985 USA 55.83

20 VISINTIN Omar 1989 ITA 55.96

40 GODINO Michele 1992 ITA 56.66

48 MENCONI Matteo 1994 ITA 57.03

Non si accontenta Michela Moioli che vuole mettere la ciliegina sulla torta ad una stagione eccezionale, fatta di oro olimpico e Coppa del Mondo. L’azzurra è in testa al termine delle qualifiche. Bene anche Raffaella Brutto nona, Sofia Belingheri tredicesima e Francesca Gallina ventunesima.

Ordine d’arrivo qualificazioni SBX femminile Veysonnaz (Svi):

1 MOIOLI Michela 1995 ITA 59.63

2 BANKES Charlotte 1995 FRA 59.89

3 TRESPEUCH Chloe 1994 FRA 1:00.24

4 BERGERMANN Zoe 1994 CAN 1:01.22

5 CRITCHLOW Tess 1995 CAN 1:01.62

6 MOENNE LOCCOZ Nelly 1990 FRA 1:01.64

7 PEREIRA DE SOUSA MABILEAU Julia 2001 FRA 1:02.00

8 PAUL Kristina 1998 RUS 1:02.04

9 BRUTTO Raffaella 1988 ITA 1:02.40

10 BRENNEMAN Carle 1989 CAN 1:03.01

11 IHEDIOHA Hanna 1997 GER 1:03.43

12 MEILER Simona 1989 SUI 1:03.73

13 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 1:03.82

14 GERBER Sandra Daniela 1985 SUI 1:03.88

15 GILLINGS-BRIER Zoe 1985 GBR 1:04.18

16 PETIT LENOIR Manon 1998 FRA 1:04.19

17 QUEYREL Alexia 1999 FRA 1:04.54

18 FISCHER Jana 1999 GER 1:04.77

19 DEVOUASSOUX Sarah 1997 FRA 1:04.78

20 CASANOVA Lara 1996 SUI 1:04.95

21 GALLINA Francesca 1996 ITA 1:05.60

Foto: FB Moioli