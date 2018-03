Snowboardcross, Coppa del Mondo La Molina 2018: Moioli resta in testa, bene Perathoner, Brutto e Belinghieri

Un week-end in chiaro scuro per l’Italia dello snowboardcross, che è tornata dalla Spagna, precisamente da La Molina, per la tappa di Coppa del Mondo un fantastico podio al maschile e qualche caduta di troppo. Nel complesso il risultato di squadra è positivo, ma c’era spazio per arrivare al colpaccio.

Partiamo dal terzo posto di Emanuel Perathoner: davvero molto bravo il veterano azzurro, alla seconda top-3 stagionale dopo quella in Argentina di settembre. Abile a passare i turni, leggermente sfortunato in finale, ma difficilmente si poteva attaccare il primo posto. In campo maschile non ha convinto a pieno invece Omar Visintin: il fenomeno azzurro è finito fuori ai quarti.

Ci si aspettava moltissimo in campo femminile: tutte le attese erano riposte su Michela Moioli, campionessa olimpica qualche giorno fa in quel di PyeongChang. L’atleta di Alzano Lombardo è anche la leader della classifica di Coppa: è arrivata però una prematura eliminazione a causa di una discussa caduta ai quarti di finale. Per fortuna le avversarie dirette in chiave conquista della sfera di cristallo non sono riuscite a fare molto meglio: l’uscita di scena di Trespeuch e l’assenza di Jacobellis lasciano alla stella azzurra un enorme vantaggio da gestire nelle ultime tappe.

Davvero molto brave invece Raffaella Brutto e Sofia Belinghieri. Quarta piazza sfortunata per la nativa di Genova, caduta nell’ultimo atto dopo una giornata davvero positiva, nella quale sembrava lanciata verso il podio: c’è spazio per attaccare là top-3 nelle prossime uscite. Per la più giovane del gruppo arriva invece il miglior risultato in carriera: un’eccellente sesta piazza.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FB Michela Moioli