Snowboardcross, Coppa del Mondo 2018: i convocati dell’Italia per la tappa di Mosca. Michela Moioli per vincere il trofeo!

Nel weekend del 10-11 marzo si disputerà la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di snowboardcross. Michela Moioli è in testa alla classifica generale con 6810 punti e può piazzare l’allungo definitivo verso la conquista della Sfera di Cristallo. Appuntamento sulle nevi di Mosca (Russia): sabato andrà in scena una gara individuale, domenica spazio alla prova sprint a squadre. L’Italia punterà anche su Omar Visintin e compagni che cercano un risultato di prestigio: attenzione perché la coppia Perathoner-Visintin può vincere la coppa di specialità. Di seguito i convocati dell’Italia per la tappa di Mosca:

MASCHILE: Emanuel Perathoner, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Michele Godino

FEMMINILE: Michela Moioli, Francesca Gallina, Raffaella Brutto













(foto pagina Facebook Michela Moioli)