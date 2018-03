Snowboardcross, Coppa del Mondo 2018: Emanuel Perathoner splendido terzo a La Molina! Tra le donne cade Moioli, quarta e sesta Brutto e Belinghieri

Tornata la Coppa del Mondo di snowboardcross dopo le Olimpiadi di PyeongChang e l’Italia trova subito il podio. Sulle nevi di La Molina (Spagna), su una pista tutt’altro che dura sotto il livello tecnico e davvero molto breve, non mancano le sorprese, con i campioni olimpici Pierre Vaultier e Michela Moioli che escono prima delle finali. A piazzarsi nella top-3 in casa azzurra ci pensa uno strepitoso Emanuel Perathoner.

Doppietta per l’Austria al maschile: nella Big Final una caduta tira fuori i rivali e per la squadra austriaca non ci sono problemi nel fare l’uno-due con Alessandro Haemmerle e Hanno Douschan. Terza piazza per Emanuel Perathoner: il veterano azzurro trova il terzo podio in carriera, il secondo in stagione (eccellente ad inizio stagione a Cerro Catedral). Finito a terra nelle prime fasi di gara, è stato abile a rialzarsi anticipando il teutonico Paul Berg, quarto. Quinto il beniamino di casa Lucas Eguibar, sesto il biolimpionico Pierre Vaultier, caduto in semifinale. Non ce l’ha fatta Omar Visintin, eliminato ai quarti di finale. Fuori al primo turno Michele Godino, mai in gara per le posizioni di vertice, e Lorenzo Sommariva, coinvolto in una caduta.

A vincere tra le donne è Eva Samkova, la ceca che ha smaltito la mezza delusione olimpica (puntava chiaramente all’oro, si è dovuta accontentare del bronzo): dominio assoluto, dimostrando ancora una volta di essere una delle migliori del circuito. Sul podio salgono le francesi Nelly Moenne Loccoz e la francese Charlotte Bankes. Delusione in casa azzurra: una magnifica Raffaella Brutto ha chiuso ai piedi del podio a causa di una caduta proprio con la transalpina, poi terza. C’è stato qualche dubbio sulla manovra della ragazza d’Oltralpe, ma la giuria ha deciso di non intervenire. Eccellente sesta Sofia Belinghieri, che si era fermata in semifinale a causa di una caduta, al termine però di una prestazione brillante che l’ha portata al miglior risultato in carriera. Non una giornata da ricordare per Michela Moioli: la campionessa olimpica, attesissima sulla pista iberica, è andata fuori al primo turno cadendo dopo un contatto con Bankes. La lombarda resta comunque in vetta in classifica di Coppa sfruttando la contemporanea eliminazione della grande rivale Chloe Trespeuch.













Foto: FB Perathoner