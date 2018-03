Snowboardcross: Brutto/Belinghieri seconde a Veysonnaz nella prova a squadre. Coppa del Mondo per Perathoner/Visintin!

Si chiude in trionfo una stagione meravigliosa per l’Italia dello snowboardcross: in quest’ultima giornata di gare si sono disputate le prove a squadre in quel di Veysonnaz, Svizzera. Il dt Cesare Pisoni può esultare ancora per i trionfi dei propri atleti: un podio ed una sfera di cristallo.

Nella gara femminile l’insolita coppia Raffaella Brutto/Sofia Belinghieri va a prendersi una splendida seconda piazza, al termine di una gara percorsa davvero alla grande. A vincere sono le francesi Nelly Moenne Loccoz/Chloe Trespeuch, le migliori di questa specialità: per loro c’è ovviamente anche la coppetta. Terza posizione per le canadesi Bergemann/Critchlow, quarte le altre transalpine Pereira De Sousa/Petit Lenoir.

Il vero trionfo però arriva al maschile: Emanuel Perathoner ed Omar Visintin non riescono a trovare il podio parziale nella gara odierna, accontentandosi della quarta piazza nella Big Final. C’è però la gioia per la conquista della Sfera di Cristallo: 2950 punti per gli azzurri, con due vittorie in stagione. E’ il secondo trionfo totale in Coppa per il Bel Paese dopo quello di Michela Moioli. La vittoria odierna è andata ai tedeschi Berg/Schad davanti agli spagnoli Eguibar/Hernandez (secondi in Coppa, staccati di 250 lunghezze dalla coppia tricolore) e agli austriaci Douschan/Haemmerle.













Foto: FB Fis Snowboard World Cup