Sledge hockey, Paralimpiadi PyeongChang 2018: Italia-USA, la semifinale. Data, programma, orario d’inizio e tv

L’Italia dello sledge hockey si è qualificata alle semifinali alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri hanno riscritto la storia e per la prima volta potranno lottare per conquistare una medaglia ai Giochi. Si tratta di un traguardo incredibile per Planker e compagni, capaci di battere Norvegia e Svezia per raggiungere un traguardo davvero incredibile. Ora gli azzurri non vogliono smettere di sognare e sono in corsa per salire sul podio a cinque cerchi.

La formazione di coach Darin tornerà in campo giovedì 15 marzo per affrontare gli USA in semifinale. L’esito dell’incontro è quasi scontato: i Campioni Olimpici e del Mondo sono decisamente troppo forti. L’obiettivo sarà quello di disputare un buon incontro e arrivare preparati alla finale per il bronzo che con buona probabilità giocheremo contro la Corea del Sud (i padroni di casa sembrano non avere chance contro l’altra corazzata Canada).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-USA, semifinale del torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai.

GIOVEDI’ 15 MARZO:

04.00 o 12.00 (orario da definire) Italia vs USA













(foto Renzo Brico)