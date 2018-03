Sledge hockey, Paralimpiadi PyeongChang 2018 – Tabellone semifinali e finali: date, programma, orari e tv. Italia per una medaglia!

Manca ancora una giornata al termine della fase a gironi del torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma sostanzialmente si è definito il tabellone delle semifinali. Il Canada ha già blindato il primo posto nella Pool A, gli USA non ne sono ancora certi matematicamente (dovranno battere la Corea del Sud domani, come da pronostico). Le due corazzate sono le principali indiziate per contendersi la medaglia d’oro, in semifinale affronteranno rispettivamente la Corea del Sud e l’Italia.

Gli azzurri hanno compiuto una vera e propria impresa e ora potranno lottare le medaglie. Di seguito il tabellone, le date, il programma completo e gli orari delle due semifinali e delle finali che definiranno la composizione del podio a cinque cerchi. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming sul sito della Rai. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SEMIFINALI:

Canada vs Corea del Sud

USA vs Italia

GIOVEDI’ 15 MARZO:

04.00 Semifinale 1

12.00 Semifinale 2

SABATO 17 MARZO:

04.00 Finale per il bronzo

DOMENICA 18 MARZO:

04.00 Finale per l’oro













(foto Renzo Brico)