Volley femminile, Serie A1 2018 – 22^ giornata, le migliori italiane: Egonu indemoniata, Bosetti top prima dell’infortunio, Cambi perfetta

Nel weekend si è disputata la ventiduesima giornata della Serie A1 2017-2018 di volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane di questo turno.

PAOLA EGONU. Il motore di Novara che conquista il primo posto: 24 punti con un esorbitante 61% in attacco per demolire Legnano, l’opposto è sempre più scatenata.

LUCIA BOSETTI. Haak fa una partita tutta sua ma la solidità della schiacciatrice italiana è decisiva per permettere a Scandicci di battere Busto Arsizio e chiudere al secondo posto in classifica: il 78% nel fondamentale (61% di perfetta) promuove l’esperto martello che va a referto con 17 punti.

CATERINA BOSETTI e CAMILLA MINGARDI. Le schiacciatrici permettono a Modena di battere Casalmaggiore e chiudere al sesto posto in classifica. Dispiace per Caterina che si infortuna dopo aver messo a terra il punto che è valso il quarto set (18 totali, 44% in attacco e 61% in ricezione), Camilla si comporta da ottima spalla (15).

SERENA ORTOLANI. L’opposto di Monza mette a segno 21 punti e trascina le brianzole al successo contro Bergamo: quinto posto in classifica e grande rivelazione della stagione, ora contro Busto Arsizio per sognare la semifinale.

CARLOTTA CAMBI. Regia perfetta per la palleggiatrice di Pesaro che scatenata Van Hecke e Nizetich nel match vinto contro la corazzata Conegliano: settimo posto in classifica e playoff.













(foto Pier Colombo)