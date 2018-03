Sledge hockey, Paralimpiadi PyeongChang 2018: azzurri EROICI! Svezia al tappeto, storica semifinale per l’Italia!

L’Italia dello sledge hockey ha riscritto la storia qualificandosi alle semifinali delle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per la prima volta la nostra Nazionale lotterà per le medaglie ai Giochi: gli azzurri hanno realizzato un sogno, hanno compiuto una vera e propria impresa e sono entrati nel mito di questo sport completando una cavalcata davvero incredibile. Dopo aver sconfitto la Norvegia all’esordio e aver perso contro la corazzata Canada, l’Italia doveva completare il proprio compito battendo la Svezia e ci è riuscita: 2-0 per i ragazzi di coach Darin che potranno così giocare per salire sul podio a cinque cerchi!

La nostra Nazionale affronterà quasi sicuramente gli USA in semifinale. Il compito sarà improbo contro i Campioni Olimpici e del Mondo, ma poi ci sarà la chance di lottare per la medaglia di bronzo verosimilmente contro la Corea del Sud (i padroni di casa partiranno sfavoriti contro la compagine della Foglia d’Acero nell’altra semifinale). Oggi l’Italia ha letteralmente dominato: 20 tiri in porta contro i due degli scandinavi, non c’è mai stata partita anche se abbiamo faticato a segnare. A decidere l’incontro sono stati Sandro Kalegaris che ha sbloccato il match al 14′ e Gianluigi Rosa che ha piazzato un micidiale raddoppio al 40′ (sempre loro due avevano segnato contro la Norvegia).