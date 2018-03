Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018: Manuel Pozzerle rimpingua il medagliere con un argento. Il canadese Brian McKeever da leggenda

La terza giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di nove nuovi titoli, quattro nello sci di fondo e cinque nello snowboard, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey.

Dopo le due medaglie arrivate dallo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, sempre accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, l’Italia ha conquistato un argento anche nello snowboardcross, grazie a Manuel Pozzerle, atleta della categoria UL (upper limbs, ovvero disabilità agli arti superiori). Il trentanovenne azzurro si è arreso solamente in finale all’australiano Simon Patmore, mentre lo statunitense Mike Minor ha ottenuto il bronzo, dopo aver fatto segnare il miglior tempo delle qualificazioni. In gara c’erano anche altri due azzurri: Paolo Priolo è stato eliminato ai quarti di finale da Minor, mentre Jacopo Luchini si è classificato quarto, perdendo dallo stesso statunitense nella sfida per il bronzo.

Per quanto riguarda le altre categorie dello snowboard, gli Stati Uniti hanno dominato la categoria LL1, con la vittoria di Brenna Huckaby al femminile e quella di Mike Schultz al maschile. Nella categoria LL2, invece, le medaglie d’oro sono andate all’olandese Bibian Mentel-Spee ed al finlandese Matti Suur-Hamari.

Unico italiano impegnato nello sci di fondo, Cristian Toninelli si è classificato diciassettesimo nella 20 km standing, accusando quasi un quarto d’ora di ritardo dal vincitore, l’ucraino Ihor Reptyukh, che in classifica ha preceduto il francese Benjamin Daviet, già oro nel biathlon, ed il norvegese Håkon Olsrud. Da segnalare anche la vittoria, nella gara degli ipovedenti, del leggendario canadese Brian McKeever (guida Graham Nishikawa), noto per aver partecipato anche ai Giochi Olimpici, che raggiunge così quota undici titoli paralimpici. Tra le donne, che hanno gareggiato sulla distanza dei 15 km, le medaglie d’oro sono andate ad Ekaterina Rumyantseva, russa che gareggia sotto bandiera neutra, ed alla bielorussa Sviatlana Sakhanenka (guida Raman Yashchanka).

La giornata paralimpica dell’Italia si concluderà con lo sledge hockey, dove la nazionale azzurra affronterà la Svezia in un incontro che potrebbe risultare decisivo per il passaggio del turno, visto che la prima posizione del girone è oramai acquisita per il Canada.

