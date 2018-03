Short track, Mondiali Montreal 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 16 al 18 marzo sull’ovale di ghiaccio di Montreal ultimo show della stagione dello short track. Dopo i trionfi delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana ed i suoi compagni torneranno a competere in Canada con la ferma intenzione di confermarsi e stupire. Non c’è stato troppo tempo per recuperare le energie, ma di sicuro i nostri portacolori daranno tutto per regalarci altre emozioni. Le sfide, come sempre, saranno appassionanti e vedranno gli stessi protagonisti dei Giochi al via. Ci sarà da divertirsi.

Non vi sono indicazioni ancora su una copertura televisiva tuttavia OASport, come di consueto, vi terrà sempre aggiornati su quel che accadrà nella tre giorni nordamericana. Di seguito la programmazione:

PROGRAMMA ED ORARI DEI MONDIALI DI MONTREAL 2018 DI SHORT TRACK

Venerdì 16 marzo

ore 19.02 – Qualificazioni 1500, 500 e 1000 metri uomini/donne

Sabato 17 marzo

ore 19.32 – Semifinali e finali 1500 metri uomini e donne; Quarti di finale, semifinali e finali 500 metri uomini e donne; semifinali staffetta femminile; semifinale staffetta maschile.

Domenica 18 marzo

ore 19.02 – Quarti di finale, semifinali e finali 1000 metri uomini e donne; Super-Final 3000 metri uomini e donne; finali staffetta femminile e maschile.













