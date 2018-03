Speed Skating, Mondiali junior 2018: Laura Peveri vince il bronzo nella mass start!

Si sono conclusi nella notte italiana i Mondiali junior di speed skating a Salt Lake City, negli USA: nella giornata conclusiva, riservata a team pursuit e mass start, è arrivata una bellissima medaglia di bronzo per Laura Peveri nella gara femminile con partenza di massa, dove l’azzurra è giunta terza allo sprint finale. Anche Francesco Betti ha sfiorato la medaglia nella stessa gara al maschile, ma nell’ultima volata non è riuscito a trovare il guizzo per raggiungere un posto sul podio.

Nel team pursuit maschile si è imposta la Corea del Sud in 3’43″55, mentre secondo ha chiuso il Giappone, in 3’44″68, e terza la Russia, in 3’44″73. Nella stessa gara al femminile vittoria per l’Olanda in 2’59″55 ed altra piazza d’onore per il Giappone in 3’02″68, mentre la Corea del Sud sale ancora sul podio con il terzo crono in 3’05″06.













Foto: Pagina Facebook Speed Skating Italy

