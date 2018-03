Sci alpino, Finali Are 2018: il vento costringe a cancellare le prove della discesa libera

Tira un forte vento ad Are (Svezia) dove si svolgeranno le Finali della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dal 14 al 18 marzo si disputeranno le ultime gare della stagione e verranno assegnate le varie Sfere di Cristallo ma la settimana non è iniziata nel migliore dei modi viste le pessime condizioni meteorologiche.

Proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di cancellare le prove cronometrate della discesa libera, previste in calendario per la giornata di domani (mercoledì 13 marzo, ore 10.30 gli uomini e ore 12.00 le donne). Appuntamento direttamente alle gare di mercoledì 14 marzo (medesimi orari): sarà una giornata cruciale per Sofia Goggia che si gioca la Coppa del Mondo. La Campionessa Olimpica deve difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn e 71 su Tina Weirather: il trionfo totale è davvero a un passo.













(foto Pentaphoto FISI)