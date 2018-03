Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018: Bauke Mollema il favorito. Tanti azzurri vogliono mettersi in mostra

Come di consueto a metà tra le grandi Classiche del Nord e la Milano-Sanremo, il calendario italiano mette in mostra una delle tradizionali brevi corse a tappe del panorama del Bel Paese: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Per l’edizione 2018, che scatterà domani, giovedì 22 marzo, saranno quattro le frazioni (il primo giorno due semitappe). Presenti ben sei squadre World Tour: startlist che dunque si preannuncia molto di livello.

Prima giornata, come da tradizione nelle ultime stagioni, con due brevi semitappe in quel di Gatteo: una volata praticamente certa al mattino, una cronometro a squadre completamente pianeggiante al pomeriggio (13.3 chilometri). Tappa regina è la seconda, con arrivo a Sogliano al Rubicone, di 130 chilometri. Davvero molto interessante il percorso finale, da affrontare due volte: una salita molto dura con punte al 16% che metterà a dura prova i corridori. In quel di Crevalcore si disputerà la terza frazione, dedicata probabilmente ai velocisti. Sorpresa invece sulla tappa finale: 12.5 chilometri da Fiorano Modenese a Montegibbio, una cronometro davvero impegnativa con tantissimi strappi da affrontare, fino al muro finale.

Ancora non annunciata la lista partenti ufficiale, sono già molti i nomi già certi di essere al via. Il grande favorito per la vittoria dovrebbe essere l’olandese Bauke Mollema: il corridore della Trek-Segafredo sarà accompagnato da una spalla di livello come Fabio Felline. In casa Team Sky la stella è Diego Rosa, da seguire le performance del giovane russo Pavel Sivakov. Lo svizzero Michael Albasini guida la Mitchelton-SCOTT, mentre il giovanissimo statunitense Neilson Powless sarà il capitano della Lotto-NL Jumbo. Tanti gli azzurri nelle Professional che vogliono farsi vedere: Manuel Senni e Giulio Ciccone guidano la Bardiani-CSF, Edoardo Zardini il capitano della Wilier Triestina – Selle Italia, tris di stelle con Damiano Cunego, Ivan Santaromita e Marco Canola per la Nippo Vini Fantini.













Foto: Valerio Origo