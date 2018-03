Settimana Coppi e Bartali 2018: arriva la fuga nella prima tappa, vince Pascal Eenkhoorn

La fuga assoluta protagonista della prima semitappa della Settimana Internazionale Coppie Bartali 201897 chilometri con partenza e arrivo a Gatteo, mentre nel pomeriggio si disputerà una cronometro a squadre per andare a completare la prima giornata di gara.

Lawson Craddock (Team EF Education First), Pascal Eenkhoorn (Team Lotto NL Jumbo), Emil Dima (MS Tina – Focus) si sono avvantaggiati già nei primi chilometri della corsa, accumulando subito un buon vantaggio sul gruppo. Velleitario un tentativo di Fabio Mazzucco (Trevigiani Phonix), che ha provato a rientrare senza però riuscire nel suo intento. Il vantaggio dei fuggitivi si è stabilizzato sui 3′, e complice la breve distanza da coprire nella frazione odierna sono riusciti a non perdere terreno dal gruppo. Di questo terzetto, però, Dima si è staccato prima del finale e sono rimasti in testa Craddock e Eenkhoorn: nel finale sono arrivati loro due a giocarsi il successo, con il successo proprio del giovane olandese Eenkhoorn della LottoNL-Jumbo, classe 1997, al primo successo della carriera. Davide Ballerini (Androni – Sidermec) ha regolato il gruppo interza posizione davanti al britannico Christopher Lawless (Team Sky) e il danese Casper Pedersen (Aqua Blue Sport). In top 10, nell’ordine, gli italiani Canola (Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini), Maronese (Bardiani-Csf),Fedeli (Trevigiani Phonix), Battaglin (LottoNL-Jumbo) e Stacchiotti (MS Tina – Focus).













Foto: Comunicato Stampa Rcs