Cosa ha fatto Philipsen al Tour de France e perché ha fatto discutere: l’episodio sotto i riflettori

È molto comune nel gruppo e nel mondo del ciclismo l’adagio che vuole che “al Tour de France non esistano giornate tranquille”. La tappa odierna è stata l’ennesima riprova della veridicità di questa affermazione, con una fuga di appena quattro corridori che è stata in grado di resistere al rientro di un gruppo stanco ma indiavolato, impedendo agli sprinters di giocarsi la volata e probabilmente a Jasper Philipsen di centrare la quinta vittoria.

Proprio il belga, dominatore sin qui delle volate di gruppo, si era reso protagonista in precedenza di un episodio piuttosto controverso. Ad 80 km dal traguardo, quando in fuga c’erano solo Kasper Asgreen, Victor Campenaerts e Jonas Abrahamsen, altri corridori hanno provato ad approfittare della Côte de Boissieu per provare ad evadere dal gruppo e raggiungere gli altri attaccanti.

Tra questi c’è stato anche Pascal Eenkhoorn, che avrebbe poi raggiunto il compagno Campenaerts. La Alpecin e Philipsen volevano evidentemente continuare a tenere sotto controllo la corsa e non permettere alla fuga di prendere vantaggio, provando a scoraggiare altri corridori dall’attaccare. Se l’obiettivo fosse tato raggiunto tirando a tutta o mettendosi a ruota degli attaccanti senza dare cambi, non ci sarebbe stato nulla di sbagliato, ma quanto fatto dal velocista è andato decisamente oltre la linea della scorrettezza.

Philipsen si è infatti lanciato all’inseguimento di Eenkho0rn, per poi superarlo e chiuderlo verso sinistra, costringendolo a frenare in modo da non colpire le file di fan a bordo strada. Nel fare questo il belga ha anche urlato qualcosa in modo piuttosto aggressivo al corridore della Lotto-Dstny. Una mossa quasi da “bullo”, oltre il limite di quelle regole non scritte che ci sono in gruppo. Chissà che alla fine i corridori della fuga non abbiano trovato motivazioni extra per portare a termine l’azione proprio in seguito a questa azione di Philipsen.

Di seguito il video dell’accaduto:

VIDEO: PHILIPSEN PROVA AD INTIMIDIRE EENKHOORN AL TOUR DE FRANCE

#TDF2023 La tentative d’initimidation de Jasper Philipsen, qui fait la police pour empêcher Pascal Eenkhoorn de partir en contre derrière l’échappée… Le maillot vert sera-t-il sanctionné pour cette attitude pas très fair-play ?pic.twitter.com/FMerOZ7jae — Cyclism’Actu (@cyclismactu) July 20, 2023

Foto: LaPresse