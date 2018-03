Serie A, Bologna-Roma 1-1: giallorossi bloccati, Dzeko risponde a Pulgar. Si infortuna Nainggolan

La Roma è stata fermata dal Bologna nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 sul campo dei felsinei e si riapre così la lotta per il terzo posto in classifica: ora Inter (contro il Verona) e Lazio (Benevento) possono portarsi rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco con i nerazzurri che devono ancora recuperare il derby.

Donadoni punta sul tridente offensivo con Di Francesco jr. (figlio del mister della Roma), Verdi e Palacio mentre in porta esordisce Antonio Santurro. I capitolini si mettono in luce con dei tentativi di Schick e De Rossi prima che Nainggolan si infortuni al 17′: il belga lascia il campo e si teme anche in ottica Champions League. Gli ospiti accusano il colpo e il Bologna ne approfitta passando in vantaggio con Pulgar al 18′ (destro dal limite dell’area). Strootman colpisce il palo al 29′, nella ripresa la Roma inizia a decollare con l’ingresso di Dzeko al posto di El Shaarawy ed è proprio il bosniaco a pareggiare con un bel gol di testa al 76′.













(foto pagina Facebook AS Roma)