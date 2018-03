Volley, quando torna in campo l’Italia? La stagione degli azzurri pronta a scattare, parte la marcia verso i Mondiali. Quali convocati? Date, avversarie e programma

Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Nazionale Italiana di volley maschile. Avevamo lasciato gli azzurri a metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda estate che condurrà ai Mondiali casalinghi è appena entrata nel vivo. Il CT Chicco Blengini sta già facendo le sue valutazioni ed è pronto per comunicare la rosa con la quale affronterà gli appuntamenti più importanti.

L’Italia debutterà venerdì 18 maggio a Reggio Calabria contro l’Australia. Sarà una semplice amichevole di rodaggio per il nostro sestetto, replicata il giorno successivo a Catania. Due sfide contro i non irresistibili aussies, utili per fare un punto della situazione in vista della Nations League che scatterà nel weekend del 25-27 maggio: appuntamento in Serbia contro i padroni di casa, la Germania di Andrea Giani e soprattutto il Brasile Campione Olimpico. Ci aspetteranno cinque fine settimana di fuoco in giro per il Pianeta nella neonata competizione internazionale che sostituisce la World League con la speranza di accedere alla Final Six.

Già definita la marcia di avvicinamento ai Mondiali che si svolgeranno in Italia: raduno a Cavalese verso fino luglio con le prime due amichevoli contro l’Olanda (3-4 agosto), ci sarà un periodo di stacco per Ferragosto che porterà poi a un altro collegiale a Cavalese con le amichevoli contro Repubblica Ceca (21-22 agosto), poi altri due test con la Cina (2-6 settembre) prima dell’esordio iridato contro il Giappone (9 settembre a Roma).

CLICCA QUI PER I POSSIBILI CONVOCATI DELL’ITALIA AI MONDIALI

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLA NATIONS LEAGUE

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEI MONDIALI

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI













(foto Valerio Origo)