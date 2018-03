Calcio: Mario Balotelli è ancora utile alla Nazionale italiana? L’avvento di Roberto Mancini potrebbe sorridergli

14 gol in 21 presenze in League1 e 6 in 7 presenze in Europa League. Sono questi i numeri stagionali, al momento, di Mario Balotelli con la maglia del Nizza. I rossoneri di Francia sono stati per lui l’occasione della rinascita e forse della maturazione? Lui ne è convinto al pari del suo procuratore Mino Raiola ma, per il momento, la Nazionale italiana sembra essere ancora distante.

Qualcuno potrebbe dire: “Ancora parlate di Balotelli con la maglia azzurra?”. Ebbene sì, l’argomento merita attenzione, per le oggettive deficienze offensive della nostra rappresentativa, incapace di siglare una sola rete nel play-off contro la Svezia, costato l’amarissima estromissione dal Mondiale 2018. SuperMario, dunque, non farebbe comodo?

Le cifre dell’annata parlano chiaro. Certo, alcuni atteggiamenti e le ammonizioni sono sempre un “problema” ma per una compagine tricolore che non annovera fenomeni, l’ex calciatore di Inter e Milan potrebbe rientrare nei piani futuri. Chissà, forse, con l’avvento probabile di Roberto Mancini sulla panchina italica, il bresciano, nato a Palermo, potrebbe tornare nella lista .Il “Mancio” è il suo padre calcistico e le quotazioni potrebbero ricevere un’impennata.

Scopriremo tra qualche mese se la storia “Italia-Mario” riprenderà, dopo quella chiusura così amara risalente al Mondiale brasiliano con Cesare Prandelli allenatore. Un nuovo corso targato Balotelli? Non sarebbe, poi, così male…













