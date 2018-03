Sci freestyle, Silvia Bertagna nella storia! Ha vinto la Coppa del Mondo di Big Air, prima volta leggendaria

Silvia Bertagna ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Big Air, disciplina di sci freestyle (non olimpica). L’azzurra, grazie al secondo posto ottenuto nell’ultima tappa a Quebec City (Canada), è riuscita a sopravanzare in classifica la svizzera Giulia Tanno per soli due punti e a trionfare (solo tre prove in calendario). Un risultato davvero incredibile per la 31enne che in carriera aveva vinto soltanto la tappa di Moenchengladbach nel 2016 ed era salita sul podio cinque volte. Oggi l’azzurra si è fermata a 174.00 punti, a una sola lunghezza di distacco dalla padrona di casa Dara Howell ma ampiamente davanti all’altra canadese Megan Cressey (152.80).

Al maschile, invece, la Sfera di Cristallo è stata conquistata dal norvegese Christian Nummedal che ha vinto anche la tappa odierna (189.00) davanti allo svedese Hugo Burval (182.40) e al canadese Teal Harle (182.00). Decimo il nostro Ralph Welponer (127.00).















(foto Pier Colombo)