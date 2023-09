Sci freestyle, Pechino 2022: Mathilde Gremaud trionfa nello slopestyle, battuta la modella Eileen Gu. Silva Bertagna 10a

Mathilde Gremaud ha conquistato la medaglia d’oro nello slopestyle, disciplina dello sci freestyle, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La svizzera è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, migliorando l’argento conquistato quattro anni fa a PyeongChang 2018. La 22enne, pochi giorni fa capace di mettersi al collo il bronzo nel big air, riesce a fare festa al termine di una gara condotta brillantemente e in cui è stata capace di sfoderare l’esercizio di lusso nel corso della seconda run: un perentorio 86.56, difeso strenuamente fino alla fine e valso l’apoteosi a Cinque Cerchi.

La nativa di Friburgo, che non vinceva una gara di slopestyle in Coppa del Mondo addirittura da tre anni (10 marzo 2019 a Mammoth Mountain Resort), ha fatto saltare il banco nel momento più importante dell’ultimo quadriennio. L’elvetica, il cui ultimo podio internazionale in questa specialità risaliva al 27 marzo 2021 (terza a Silvaplana), è riuscita a battere l’idolo di casa. Ailing Eileen Gu è una vera e propria icona in Cina, è una modella seguita dai brand più importanti del settore ed è letteralmente idolatrata. La 18enne, che pochi giorni fa aveva conquistato l’oro nel big air, ha tentato il ribaltone nell’ultima run, ma si è dovuta accontentare del secondo posto (86.23).

La campionessa del mondo non potrà andare a caccia della mitologica tripletta dorata in questa edizione dei Giochi, tra pochi giorni avrà una nuova possibilità nell’halfpipe (altra specialità in cui è iridata in carica). L’estone Kelly Sildaru, leader di Coppa del Mondo e prima al termine delle qualificazioni, ha completato il podio (82.05). Decisamente più attardate la russa Anastasia Tatalina (75.51), la statunitense Maggie Voisin (74.28) e la norvegese Johanne Killi (73.11). Soltanto settima la quotata francese Tess Ledeux (72.91), argento nel big air pochi giorni fa.

La nostra Silvia Bertagna si è fatta valere. Dopo aver arpionato una bella finale, la 35enne ha disputato l’atto conclusivo senza timori reverenziali: buon decimo posto con 61.85 punti, ha coronato il sogno di un’intera carriera sportiva e si è riscattata dopo la delusione del big air, specialità in cui ha vinto anche una Coppa del Mondo.

Foto: LaPresse