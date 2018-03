Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen 2018: nella sprint tc fuori in semifinale Federico Pellegrino. Doppietta per la Norvegia sulle nevi di casa

Le due sprint a tecnica classica valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo disputate a Drammen, in Norvegia, in un atipico appuntamento infrasettimanale, non hanno sorriso ai colori azzurri. Nessun atleta italiano è entrato in finale. Tra le donne si è imposta la padrona di casa Maiken Caspersen Falla, mentre tra gli uomini ha vinto il connazionale Johannes Klaebo, che si è aggiudicato anche la Coppa del Mondo sprint.

Nella gara maschile Klaebo ha preceduto, in un atto conclusivo che vedeva al via cinque norvegesi, Eirik Brandsdal ed il russo Alexander Bolshunov, che sono riusciti a strappare un posto sul podio. Completano il quadro dei finalisti Sindre Skar, quarto, Kasper Stadaas, quinto, ed Emil Iversen, sesto. Fuori in semifinale Federico Pellegrino, quinto nella sua semifinale, per il decimo posto complessivo, mentre esce ai quarti Maicol Rastelli, vittima di una caduta allo start, che praticamente gli preclude sin da subito qualsiasi speranza di passaggio del turno, relegandolo in 21a posizione.

Nella gara femminile Falla ha preceduto, sul ripido traguardo norvegese, la svedese Stina Nilsson e la statunitense Jessica Diggins, che hanno completato il podio. Quarto posto per la russa Natalia Nepryaeva, quinta la finlandese Krista Parmakoski, sesta ed ultima nell’atto conclusivo la slovena Katja Visnar. Ha chiuso in 28a piazza Greta Laurent, in seguito al sesto posto nella quarta batteria dei quarti di finale.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it