Sci di fondo, Coppa del Mondo 2018: i convocati dell’Italia per le Finali di Falun. C’è Federico Pellegrino

Nel weekend del 16-18 marzo si disputeranno le Finali della Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Ultimi atti stagionali a Falun (Svezia) dove verranno consegnate le varie Sfere di Cristallo. L’Italia sarà presente all’appuntamento con 8 azzurri (5 uomini e 3 donne). Il programma prevede una sprint a tecnica libera (grande occasione per Pellegrino), due prove sulle distanze di 15km e 10km (una in classica e una in libera). Questi gli azzurri convocati per la chiusura della stagione:

Federico Pellegrino

Francesco De Fabiani

Dietmar Noeckler

Giandomenico Salvadori

Maicol Rastelli

Elisa Brocard

Greta Laurent

Gaia Vuerich













(foto Pier Colombo)