Sci alpino, SuperG femminile Are 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Continuano le Finali di Coppa del Mondo ad Are. Dopo un mercoledì dedicato alla discesa libera, domani tocca al superG. Il quartetto azzurro sarà composto da Johanna Schnarf, Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Fanchini. Grande duello per la coppa di specialità tra Tina Weirather e Lara Gut

La startlist e i pettorali di partenza del superG femminile delle Finali di Are

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

3 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA Fischer

4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

5 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head

6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Voelkl

7 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

8 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

9 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

10 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

11 516138 GUT Lara 1991 SUI Head

12 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

14 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Voelkl

15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

16 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

19 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

20 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar

21 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Rossignol

22 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

23 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

24 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

25 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

26 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

Programma, orari e tv

Il superG femminile delle Finali di Are è in programma giovedì 15 marzo alle ore 10.30 e sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai Sport + HD e sul satellite su Eurosport HD, mentre in streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018.

Il programma

Giovedì 15 marzo

ore 10.30 SuperG femminile

Foto: Fisi-Pentaphoto