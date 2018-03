LIVE Sci alpino, SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA: Sofia Goggia all’assalto della vittoria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca l’ultimo sigillo in una stagione meravigliosa. Ci proveranno anche le varie Anna Veith, Michelle Gisin, Lindsey Vonn e perché no la nostra Johanna Schnarf che può addirittura puntare al terzo posto nella classifica di specialità.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30. Buon divertimento a tutti.

