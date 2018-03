Sci alpino, SuperG Are 2018 – Christof Innerhofer: “Finalmente il podio, quest’anno non girava nulla. Primavera più serena”

Christof Innerhofer ha conquistato un positivo secondo posto nel SuperG di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurro è riuscito a togliersi l’ultima soddisfazione della stagione e ha dichiarato alla Fisi: “Finalmente questo podio è arrivato, non ci credevo nemmeno più. Quest’anno non è girata come volevo. E’ stata una stagione con delle buone cose, soprattutto le prove della discesa. All’inizio della stagione ero anche partito bene, ma poi gennaio e febbraio è stato un disastro e sono arrivati i dubbi. Questo podio, mi aiuta a godermi un po’ di più la primavera. Ad essere un po’ più sereno. Non serve a nulla se solo io so di poter andare forte, deve essere scritto nero su bianco. Oggi è stata una discesa corta, ma è stata bella perché tutti hanno dato il massimo. E’ stato un anno difficile: la stagione è cominciata con la tristezza dell’incidente di David, poi c’è stata la speranza, con il quarto e il quinto posto, poi aspettavo la vittoria, che non è arrivata. Avevo tanta voglia di fare ma non concretizzavo niente. Ci sono state delusioni, dubbi, ora però vado a casa con il sorriso. Per come sto sciando in allenamento mi do 9, per i risultati della stagione non mi posso dare più di 6, perché non ho fatto nulla di quello che avrei potuto fare“.