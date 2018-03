Sci alpino, Sofia Goggia: “Pazzesco. Bello quando raggiungi un obiettivo, contenta per aver vinto il SuperG dopo la Coppa del Mondo”

Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di discesa, dopo aver conquistato la Sfera di Cristallo nella specialità prediletta, è riuscita a imporsi anche in questa specialità e raggiante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della FISI: “Pazzesco. Alla fine è troppo bello quando raggiungi l’obiettivo che ti sei prefissato da lungo tempo: era da Garmisch che ci credevo (nella Coppa di discesa, ndr), poi nel mezzo c’era stata la Corea ma io mi sono avvicinata passo per passo, puntavo solo sulla discesa di ieri, mi sono mossa solo su quello.

Quando ieri ho visto luce verde sono stata stata contentissima, nel pomeriggio ero esausta ma ero fiduciosa su oggi perché avevo già fatto quello che dovevo fare. Sapevo che c’ero e c’erano tutti i presupposti per fare bene, anzi avevo scritto al mio ski-men che volevo fare quello che non ero riuscita a fare in Corea. Mentre scendevo le sensazioni non erano delle migliori ma ho vinto questo superG e sono contenta di aver vinto in questa disciplina perché mi sento molto forte qui anche se non sono mai riuscita a esprimermi al massimo“.













(foto Pentaphoto FISI)