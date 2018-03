Sofia Goggia, sei un FENOMENO! Altro trionfo per l’azzurra, che dominio in superG ad Are!

Un finale di stagione eccezionale quello di Sofia Goggia. Dopo la conquista della Coppa di discesa, la bergamasca trionfa nel superG di Are, centrando la sua quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Ennesimo capolavoro di Sofia in una gara ancora condizionata dal forte vento, che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza. Lombarda fenomenale soprattutto nella parte iniziale e poi bravissima a lasciar scorrere gli sci in maniera davvero perfetta lungo tutto il tracciato.

Con questo successo l’italiana sale al quarto posto nella classifica generale, alle spalle di Viktoria Rebensburg, molto brava oggi a chiudere al secondo posto a 32 centesimi dall’azzurra. Sicuramente un ottimo risultato per la tedesca in vista del gigante, dove punta alla conquista della coppa di specialità.

Sul podio (numero 137 della carriera) ci sale anche Lindsey Vonn, che paga un ritardo di 53 centesimi da Goggia. L’americana chiude dunque la sua stagione con la vittoria in discesa di ieri e con il terzo posto odierno, ma manca la conquista di almeno una delle due coppette di velocità.

Quarto posto per la svizzera Michelle Gisin (+0.75), che precede Federica Brignone, staccata di 93 centesimi dalla connazionale. Una bella gara per lei, che aveva preferito saltare la discesa di ieri per preparare al meglio proprio il supergigante odierno.

Questo, però, è il giorno anche di Tina Weirather, che per il secondo anno consecutivo conquista la Coppa del Mondo di superG. Alla sciatrice del Liechtenstein basta il sesto posto odierno (+1.08), anche perchè la sua diretta rivale, la svizzera Lara Gut, è caduta dopo poche porte. Un successo veramente meritato da Weirather, uscita solo una volta e sempre tra le prime sette in ogni superG della stagione.

Tra le dieci chiude anche Nadia Fanchini, settima a 1.15 da Goggia. Ottavo posto per Anna Veith (+1.20), che chiude al terzo posto nella classifica di specialità. Completano la top ten le austriache Nicole Schmidhofer (+1.24) e Stephanie Venier (+1.44).

Fuori dai punti, al ventunesimo posto, Johanna Schnarf, che commette molti errori e chiude a 2.55 dalla vetta.













Foto: Fisi-Pentaphoto