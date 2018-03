Sci alpino, Sofia Goggia leggendaria! L’Italia torna a vincere una Coppa del Mondo femminile 10 anni dopo Denise Karbon!

“Trovare l’equilibrio sopra la follia!“. Prendiamo in prestito una citazione stupenda di un collega perché rappresentativa di quel che è Sofia Goggia. L’azzurra era attesa nelle Finali di Coppa del Mondo ad Are (Svezia) nella discesa libera femminile. In vetta alla graduatoria, la bergamasca non poteva permettersi errori perché con Lindsey Vonn alle calcagna, non erano permesse distrazioni di sorta.

La vigilia è difficile. Stanchezza fisica e mentale accompagnano l’italiana nell’ultima recita della sua specialità preferita, quella che sognava da bambina e che le ha regalato l’oro a Cinque Cerchi. Una mattinata di passione: rinvio per maltempo e partenza ribassata. Sofia però non trema e scende decisa, come al solito, portandosi davanti alle altre, in attesa della Vonn. La statunitense mette in scena, sulle nevi svedesi, una prova eccellente, disegnando traiettorie incredibili e precedendo di appena 6 centesimi la nostra portacolori.

Sofferenza e sofferenza. Si teme la campionessa olimpica di superG Ester Ledecká, fenomenale anche nello snowboard. Stavolta però il numero non riesce e Goggia e il suo staff possono abbracciarsi e festeggiare perchè l’Italia femminile ritrova la gioia della Coppa di specialità a distanza di 10 anni, quando fu Denise Karbon, nello slalom gigante, a centrare questo prestigioso riconoscimento. Per trovare poi una discesista azzurra sul gradino più alto del podio della Coppa di specialità bisogna andare al 2002 con la mai dimenticata Isolde Kostner.

Ebbene, spettava alla istrionica e scanzonata lombarda aggiornare le statistiche e regalarci un’emozione infinita che va ad aggiungersi a quanto fatto in Asia qualche settimana fa. Il sogno di Sofia si è realizzato!













Foto: Fisi-Pentaphoto