Sci alpino, Coppa Europa 2018: Giulio Bosca e Andrea Ballerin sul podio in gigante ma vince Dominik Raschner

Italia protagonista nel gigante delle Finali di Soldeu di Coppa Europa. Giulio Bosca e Andrea Ballerin erano primo e secondo dopo la prima manche: dopo la seconda sono riusciti a conservare il loro posto sul podio, beffati però dall’austriaco Dominik Raschner, risalito dal quinto posto fino alla vittoria. Un successo fondamentale per il 23enne, il secondo della stagione: la Coppa di specialità era già sua ma così ha avvicinato il connazionale Johannes Strolz, leader della classifica generale ma oggi solamente nono (+1.62) ed ora distante solo 23 punti.

Aldilà del rammarico è stata comunque una giornata positiva per i colori azzurri. Bosca ha chiuso secondo a 17 centesimi da Raschner, Ballerin terzo a 32. Ai piedi del podio, invece, a due decimi di distacco, Alex Hofer (+0.53), migliorando il sesto posto della prima manche. Non solo, anche Giovanni Borsotti è in top ten, proprio al decimo posto, dopo il 31° della prima prova (+1.66). Anche la Norvegia è stata protagonista oggi. Dal sesto all’ottavo posto ci sono infatti Marcus Monsen (+0.80), Bjoernar Neteland (+1.12) e Timon Haugan (+1.20).

Fuori dai dieci, 12°, Simon Maurberger (+1.75), che dopo la prima manche era quarto. Più lontani Hannes Zingerle (28°, +3.83) e Tommaso Sala (29°, +4.15). Alex Zingerle non ha chiuso la seconda manche (25° dopo la prima), mentre non sono partiti Alexander Prast e Federico Liberatore.













Foto: Fisi-Pentaphoto