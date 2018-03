Classifica finale Coppa del Mondo discesa maschile 2018: vince Beat Feuz! Secondo Aksel Lund Svindal

Beat Feuz ha vinto la Coppa del Mondo di discesa 2018. Lo svizzero ha chiuso al terzo posto la gara delle finali di Are, piazzamento bastato a vincere la Coppetta. Si tratta della prima volta in carriera, perché il 31enne aveva fin qui chiuso soltanto al secondo posto nel 2012. Beffato, quindi, Aksel Lund Svindal, quarto oggi e secondo in classifica. Al terzo posto, invece, il tedesco Thomas Dressen, che ha conservato la posizione rispetto a Dominik Paris, quarto e fuori dai dieci nella gara odierna.

La classifica finale della Coppa del Mondo di discesa maschile 2018

1 FEUZ Beat SUI 682

2 SVINDAL Aksel Lund NOR 612

3 DRESSEN Thomas GER 446

4 PARIS Dominik ITA 386

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 384

6 MAYER Matthias AUT 348

7 JANSRUD Kjetil NOR 343

8 REICHELT Hannes AUT 268

9 THEAUX Adrien FRA 238

10 FRANZ Max AUT 207

11 FILL Peter ITA 191

12 CAVIEZEL Mauro SUI 177

13 INNERHOFER Christof ITA 176

14 KILDE Aleksander Aamodt NOR 157

15 ROGER Brice FRA 147

16 SANDER Andreas GER 141

17 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 125

18 CLAREY Johan FRA 121

19 ROULIN Gilles SUI 109

20 BENNETT Bryce USA 105













Foto: Fisi-Pentaphoto