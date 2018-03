Sci alpino, Slalom maschile Are 2018 in DIRETTA. Hirscher per il sigillo finale. Gross e Moelgg: ultima chiamata per il podio

Buongiorno agli appassionati di sci alpino e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are, ultima gara di Coppa del Mondo 2018. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno (Kristoffersen, Zenhausern, Myhrer, Matt?) riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco, che in questa specialità ha dominato in questa stagione, commettendo l’unico vero errore alle Olimpiadi di PyeongChang? Il norvegese Henrik Kristoffersen è il grande rivale e proverà ancora una volta a battere il campionissimo austriaco. In casa Italia fari puntati soprattutto su Stefano Gross e su Manfred Moelgg che deve ancora prendere una decisione sul suo futuro al termine di una stagione deludente ma con alle spalle una carriera di grande spessore.

Si parte alle 10.45 con la prima manche e poi alle 13.30 con la seconda che chiude di fatto la stagione dello sci alpino. Seguite tutto con la diretta di OA Sport e buon divertimento.













