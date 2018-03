Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2018: Marcel Hirscher domina, vince la Coppa di specialità e ipoteca la generale

Marcel Hirscher pigliatutto! Il campione austriaco ha vinto lo slalom di Kranjska Gora e nello stesso tempo ha conquistato anche la quinta Coppa di slalom della carriera. Grazie a questo successo, Hirscher ha ipotecato praticamente la sua settima Coppa del Mondo generale consecutiva. Solo la matematica tiene ancora aperta la lotta, ma visto che Kristoffersen non parteciperà alle gare di velocità delle prossime settimane, l’austriaco ha ormai un margine rassicurante per l’ennesimo trionfo.

Hirscher ha dominato, infliggendo distacchi elevatissimi agli avversari. Al secondo posto ha chiuso proprio Henrik Kristoffersen, staccato addirittura di 1.22 dal fenomeno austriaco. Sul podio ci sale anche lo svizzero Ramon Zenhaeusern, bronzo alle ultime Olimpiadi, autore di una fantastica rimonta dalla decima posizione della prima manche, chiudendo poi a 1.61 dalla vetta.

Altro quarto posto, proprio come a PyeongChang, per il giovane francese Clement Noel, che paga 1.92 da Hirscher. Il transalpino ha preceduto il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (+2.13). Sesta posizione per lo svizzero Marc Rochat a 2.34 dal vincitore.

Manfred Moelgg chiude in settima posizione ed è il migliore degli italiani. Manny paga 2.51 da Hirscher e recupera una posizione rispetto alla prima manche. Ne perde, invece, tre Stefano Gross, che alla fine è decimo a 2.91.

Da segnalare la rimonta dello svizzero Sandro Simonet, che recupera sedici posizioni ed è ottavo a 2.67 dalla vetta. Solo 24° il campione olimpico Andrè Myhrer, terzo dopo la prima manche e crollato nella seconda (+3.75).













Foto: Fisi-Tacca/Pentaphoto