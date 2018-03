LIVE Sport Invernali, DIRETTA domenica 4 marzo: Federica Brignone vince la combinata! Hirscher e Holdener vincono le Coppe di specialità

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli sport invernali. Il Circo Bianco protagonista quest’oggi. Nello slalom di Kranjska Gora il fenomenale Marcel Hirscher cercherà di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in slalom, mancando il podio solo a Levi, quando tornava dall’infortunio. Il rivale principale sarà sempre lui, il norvegese Henrik Kristtofersen che proverà a tenere ancora aperto anche il discorso classifica generale. In casa Italia, le chance migliori saranno rappresentate da Stefano Gross e Manfred Moelgg.

Poi nella Coppa del mondo di sci alpino femminile sarà la volta della combinata di Crans Montana. Specialità che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d’oro e di bronzo conquistate alle Olimpiadi. Holdener che ha stupito anche nel superG di ieri, chiudendo al secondo posto. Inoltre l’elvetica è la principale candidata a vincere la coppa di specialità, che verrà assegnata proprio oggi. Anche in casa Italia si guarda con interesse alla combinata con Federica Brignone e Marta Bassino che proveranno a togliersi delle soddisfazioni. E poi lo sci di fondo con la 10km e alle 15km (sempre tecnica classica) maschile e femminile dove si dovrebbe assistere al dominio tutto norvegese e si spera che gli atleti azzurri sappiano ben figurare.

