LIVE Sci alpino, Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA: Federica Brignone in trionfo! Vittoria memorabile, a Holdener la Coppa

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d’oro e di bronzo conquistate alle Olimpiadi. Holdener che ha stupito anche nel superG di ieri, chiudendo al secondo posto. Inoltre l’elvetica è la principale candidata a vincere la coppa di specialità, che verrà assegnata proprio oggi. Anche in casa Italia si guarda con interesse alla combinata con Federica Brignone e Marta Bassino che proveranno a togliersi delle soddisfazioni. Per le azzurre sarà decisiva una buona prova in supergigante. In gara anche Sofia Goggia, ma la bergamasca dovrà fare benissimo nella prima manche e poi cercare un miracolo in slalom. Attenzione anche alla norvegese Ragnhild Mowinckel e soprattutto alla slovacca Petra Vlhova.

OA Sport vi offrirà la diretta della combinata da Crans Montana. Si comincia alle 10.30 con la manche di supergigante e poi alle 13.30 spazio allo slalom.

14.17 Ana Bucik chiude a 3.75 e dunque Federica Brignone è terza in classifica generale.

14.15 Aspettiamo Ana Bucik perché Federica Brignone può chiudere al terzo posto in classifica generale.

14.13 Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana. L’azzurra ha sconfitto la svizzera Michelle Gisin per tre centesimi. Terza la slovacca Petra Vlhova a 9 centesimi. La Svizzera Wendy Holdener ha chiuso al quarto posto e ha conquistato la Coppa del Mondo di specialità.

14.11 Sofia Goggia va in difficoltà fin dalle prime porte, è ottava a 0.73. VITTORIA DI FEDERICA BRIGNONE!

14.10 Nicol Delago è solo 17esima a 2.60. Ora Sofia Goggia, può gestire 91 centesimi su Brignone.

14.09 SIIIIIIIIIIIIII! MOWINCKEL DIETRO, sesta a 0.43. FEDERICA BRIGNONE CERTA DEL PODIO, UNA VITTORIA ITALIANA. Ora Nicol Delago.

14.08 Dietro anche l’austriaca Haaser a 1.48! Ora Mowinckel, poi Delago e Goggia.

14.06 Brunner finisce dietro a Brignone, l’austriaca è quinta a 38 centesimi. Devono scendere le migliori quattro.

14.05 SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! FEDERICA BRIGNONEEEEEEEEEEE! DAVANTI PER TRE CENTESIMI! L’azzurra vede la vittoriaaaaaaaaaaaaaaaa!

14.04 ORA TUTTI CON FEDERICA BRIGNONE.

14.03 Wendy Holdener è terza a 23 centesimi dalla Gisin ed è sicura di aver vinto la Coppa del Mondo di combinata alpina, la seconda della carriera.

14.00 Venier paga addirittura 4.06 di ritardo. Ora Wendy Holdener. Le basta un ottavo posto finale per vincere la Coppa del Mondo di specialità.

13.59 Devono scendere le migliori otto. Michelle Gisin al comando con 6 centesimi di margine su Petra Vlhova e 61 su Rahel Kopp. Grande attesa per Holdener si decide la Coppa di specialità.

13.58 La Schnarf non ha proprio ritmo, è undicesima a 2.56.

13.56 Prova sottotono di Christine Scheyer che paga 1.78 di ritardo, è ottava. Ora tutti con Johanna Schnarf.

13.55 Bellissima manche della svizzera Kopp! Brava in slalom, è terza a 55 centesimi dalla Gisin.

13.54 Non ce la fa! Vlhova è seconda a 6 centesimi di Gisin!

13.53 Ramona Siebenhofer è quinta a 1.72, niente da fare in ottica classifica di specialità.

13.51 Malissimo la discesista Paslier che chiude addirittura a 4.53. La francese è ultima tra le arrivate al traguardo.

13.50 La velocista Nufer sorprende ed è ottima seconda anche se con 1.55 di ritardo da Gisin.

13.47 Sono scese le prime 15. Al comando la svizzera Michelle Gisin. La Campionessa Olimpica ha 1.57 di vantaggio sull’austriaca Nadine Fest e 1.71 sulla svizzera Denise Feierabend.

13.46 La svizzera Haehlen inforca a metà tracciato.

13.45 Grandi difficoltà per la tedesca Dorsch che soffre il tratto iniziale e chiude con 2.72 di ritardo.

13.44 Prova eccezionale di Michelle Gisin! La Campionessa Olimpica rifila 1.57 di distacco alla Fest. Ipoteca quantomeno il podio, ora è la favorita per la vittoria.

13.43 La Ager chiude addirittura a 2.12, ora Michelle Gisin, Campionessa Olimpica.

13.41 Marusa Ferk tiene il passo della Fest nei primi due intermedi poi perde tre decimi nel finale e chiude a 0.47, subito davanti alla Ignjatovic che è a 0.55.

13.38 Brutta manche di Marta Bassino che non trova mai il ritmo giusto e chiude ad addirittura due secondi dalla Fest. La svizzera Groebli non brilla, 1.29 il ritardo per lei che è terza.

13.36 Nadine Fest balza al comando. L’austriaca conserva 14 centesimi di vantaggio su Feierabend. Gauche arriva al traguardo con 2.48 di ritardo. Miradoli inforca nella parte alta. ORA MARTA BASSINO!

13.33 La svizzera Denise Feierabend si porta in testa con il tempo di 1:48.21. Fluetsch esce nella parte del tracciato, Ivarsson non parte, Hoernblad arriva a 1.71.

13.30 INIZIA LO SLALOM DELLA COMBINATA.

13.20 Alle 13.30 scatterà lo slalom della combinata.

11.31: Questa la classifica della prima manche della Combinata Alpina:

1 2 GOGGIA Sofia ITA 1:03.70

2 12 DELAGO Nicol ITA 1:03.94 +0.24

3 15 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:04.19 +0.49

4 4 HAASER Ricarda AUT 1:04.27 +0.57

5 21 BRUNNER Stephanie AUT 1:04.61 +0.91

5 5 BRIGNONE Federica ITA 1:04.61 +0.91

7 7 HOLDENER Wendy SUI 1:04.84 +1.14

8 14 VENIER Stephanie AUT 1:04.85 +1.15

9 22 SCHNARF Johanna ITA 1:04.94 +1.24

10 27 SCHEYER Christine AUT 1:04.95 +1.25

11 29 KOPP Rahel SUI 1:04.99 +1.29

12 18 VLHOVA Petra SVK 1:05.01 +1.31

13 13 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:05.03 +1.33

14 8 NUFER Priska SUI 1:05.10 +1.40

15 30 HAEHLEN Joana SUI 1:05.21 +1.51

16 23 DORSCH Patrizia GER 1:05.23 +1.53

16 9 GISIN Michelle SUI 1:05.23 +1.53

11.30: La svizzera Haehlen si inserisce al 15mo posto a 1″51

11.28: Brava l’austriaca Kopp che chiude 11ma a 1″29 e non è niente male in slalom

11.19: L’austriaca Scheyer si inserisce al decimo posto con 1″25

11.16: La tedesca Dorsch è 13ma a 1″53, la svizzera Grobli è 18ma a 1″58

11.12: Johanna Schnarf, dopo una buona prima parte di gara, perde tanto nel finale e chiude nona a 1″24 da Goggia

11.10: La slovena Ferk è 13ma a 1″57, l’austriaca Brunner è quinta a 91 centesimi

11.01: Ignjatovic chiude a 1″57 da Goggia, Vlhova invece mette una grande ipoteca sul podio! Chiude a 1″31 da Goggia e nello slalom potrà scatenarsi

10.59: Errore di Sosio nell’ultimo dosso: l’azzurra è fuori

10.56: La norvegese Mowinckel perde poco o nulla nel finale ed è terza alle spalle delle azzurre (essendo più forte in slalom) a 49 centesimi

10.55: Siebenhofer sbaglia tanto nella seconda parte e chiude a 1″33

10.52: Fantastica Nicole Delago che chiude seconda a 24 centesimi da Goggia! Feierabend aveva chiuso 11ma a 2″07

10.47: La francese Gauche è nona a 1″80

10.45: La svizzera Gisin commette gravi errori nel finale e chiude a 1″53 da Goggia. Non è ancora fuori dalla lotta per la vittoria, anche se Holdener in slalom è durissima da battere

10.43: La svizzera Nufer chiude a 1″40 da Goggias. Anche lei ha possibilità di rimontare. Ora la campionessa olimpica Gisin

10.41: La svizzera Holdener chiude quarta a 1″14 di Goggia e pone una ipoteca sulla vittoria finale e sulla coppa di specialità

10.40: La austriaca Ager è quarta a 1″56 da Goggia

10.38: Anche Brignone si fa sorprendere dal dosso nel finale ed è terza a 91 centesimi da Goggia, che ha pennellato nella parte centrale della pista

10.36: L’austriaca Haaser chiude a 57 centesimi da Goggia, è seconda

10.34: Marta Bassino sbaglia tantissimo nell’ultima porta ed è seconda a 1″76. Era in corsa per la coppa di Combinata ma è durissima

10.33: Sofia Goggia conclude con 2″54 di vantaggio su Bucik. Non è contentissima l’azzurra

10.31: Bucik chiude in 1’06″24. Ora Goggia

10.30: Partita Bucik

10.26: La prima a partire sarà la slovena Bucik, Holdener col 7, Gisin col 9 e Mowinckel col 15

10.21: Sei azzurre al via nella gara di oggi: Goggia (2), Bassino (3), Brignone (5), Delago (12), Sosio (16), Schnarf (22)

10.18: Non ci sono Shiffrin e Vonn, potrebbe essere una sfida tra Svizzera e Italia ma attenzione alle austriache e a Mowinckel che è in gran forma

10.16: Si parte con la gara di superG alle ore 10.30.

10.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della combinata alpina femminile di Crans Montana (Svizzera).

Foto: Fisi-Pentaphoto