Sci alpino, Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale! Settimo sigillo, il più vincente di tutti i tempi

Marcel Hirscher ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino. La Sfera di Cristallo più ambita era già virtualmente nelle mani del Campionissimo di Annaberg im Lammertal ma l’ufficialità è arrivata soltanto al termine del SuperG odierno disputato ad Are: quando mancano due gare al termine della stagione, l’austriaco ha 325 punti di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen ed è dunque irraggiungibile.

Il fresco 29enne (ha spento le candeline lo scorso 2 marzo) ha così conquistato la Coppa del Mondo all-around per la settima volta in carriera: dal 2012 è letteralmente imbattibile, fa la differenza tra slalom e gigante rivelandosi insuperabile per tutti gli avversari. Il Campione Olimpico di gigante, in attesa delle due gare in programma nel fine settimana, ha compiuto un ulteriore passo nella storia: è il più vincente di tutti i tempi, ha superato anche il record dell’austriaca Annemarie Moser-Proell (6 Coppe del Mondo) mentre aveva già staccato il lussemburghese Marc Girardelli (5).

Con 57 vittorie di tappa è il secondo nella classifica alle spalle di Ingemar Stenmark (87), il quarto considerando anche le donne (Lindsey Vonn è a 82, Annemarie Moser-Proell ottenne 62 successi).













(foto Pentaphoto FISI)