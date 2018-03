Classifica finale Coppa del Mondo superG maschile 2018: Kjetil Jansrud trionfa. Vincent Kriechmayr secondo davanti a Svindal

Kjetil Jansrud ha vinto la Coppa del Mondo maschile di superG. Un trionfo già certo per il norvegese, oggi solo sesto nell’ultima gara di questa specialità, alle Finali di Are. Per il 32enne si tratta del terzo trionfo in questa disciplina, la quarta Coppetta in totale in carriera. L’ultima prova è stata però utile a determinare il podio della classifica di superG. Il secondo posto è andato a Vincent Kriechmayr, grazie alla vittoria odierna, mentre il terzo ad Aksel Lund Svindal, che ha così preceduto l’austriaco Hannes Reichelt. Il migliore azzurro in questa graduatoria è Christof Innerhofer, settimo, anche grazie al secondo posto conquistato oggi.

La classifica finale della Coppa del Mondo maschile di superG

1 JANSRUD Kjetil NOR 400

2 KRIECHMAYR Vincent AUT 320

3 SVINDAL Aksel Lund NOR 274

4 REICHELT Hannes AUT 267

5 FRANZ Max AUT 226

6 FERSTL Josef GER 195

7 INNERHOFER Christof ITA 189

8 MAYER Matthias AUT 180

9 FEUZ Beat SUI 174

10 THEAUX Adrien FRA 169

11 DRESSEN Thomas GER 163

12 KILDE Aleksander Aamodt NOR 163

13 SANDER Andreas GER 134

14 FILL Peter ITA 115

15 CAVIEZEL Mauro SUI 91

16 PARIS Dominik ITA 87

17 COOK Dustin CAN 86

18 WALDER Christian AUT 82

19 PINTURAULT Alexis FRA 78

20 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 68













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI ALPINO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi-Pentaphoto