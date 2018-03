Sledge hockey, Paralimpiadi PyeongChang 2018: USA troppo forti per l’Italia. Azzurri contro la Corea del Sud per uno storico bronzo!

L’Italia è stata sconfitta nettamente dagli USA nella semifinale del torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale non ha potuto nulla contro la corazzata a stelle strisce: i Campioni Paralimpici e del Mondo non ci hanno lasciato alcuno scampo, dominando per tutto l’incontro e imponendosi per 10-1. Gli azzurri ora affronteranno la Corea del Sud (ko contro il Canada per 7-0) nella finale che assegnerà la medaglia di bronzo: era l’obiettivo di Planker e compagni che sabato notte torneranno sul ghiaccio con la speranza di salire sul podio a cinque cerchi per la prima volta nella storia.

Il match contro i fenomenali americani era già deciso in partenza, era davvero impossibile compiere il miracolo. I dominatori di questo sport sono volati subito sul 5-0 nel primo tempo (reti di Grove, Misiewicz, Roybal, Landeros, McDermott), nella seconda frazione Roybal, Landeros e Farmer hanno arrotondato il punteggio, nell’ultimo periodo sono arrivate anche le reti di McKee e Landeros intervallate dal gol della bandiera firmato da Valerio Corvino.













(foto Renzo Brico)